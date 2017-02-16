مدير الشؤون السياسية في الخارجية ملتقيا كاغ: للتقيد بأحكام اتفاقية فيينا

لفت مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير شربل وهبه، الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، إلى ضرورة التقيد بأحكام اتفاقية فيينا ولاسيما في ما يتعلق بما ينطبق على المعتمد الديبلوماسي.

واكد وهبه خلال استقباله كاغ احترام لبنان الكامل للشرعية الدولية، وتمسكه بالتطبيق الكامل للقرار 1701، آملا في أن تعير الممثلة الخاصة الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية الاهتمام اللازم في تقريرها إلى الأمين العام وإلى مجلس الأمن باعتبار أن هذه التصرفات العدوانية الإسرائيلية تمثل تهديدًا دائمًا للسيادة اللبنانية وتعيق بشكل فادح تنفيذ القرار 1701.