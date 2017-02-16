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واشنطن مستعدة للجوء الى "الردع النووي" للدفاع عن حلفائها ضد كوريا الشمالية

publishing date: 16/02/2017 13:35:43
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واشنطن مستعدة للجوء الى &quot;الردع النووي&quot; للدفاع عن حلفائها ضد كوريا الشمالية
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اكد وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون ان بلاده يمكن أن تستخدم كل ترسانتها العسكرية، بما في ذلك الأسلحة النووية، للدفاع عن حليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية إذا لزم الأمر، وذلك اثر اطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا الاحد الفائت.

   

وأشار تيلرسون في بيان مشترك مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني الى أن "الولايات المتحدة لا تزال على التزامها الدفاعي لحليفتيها جمهورية كوريا واليابان، بما في ذلك التزامها بتوفير الردع الواسع معزز بقدراتها الكاملة في الدفاعين النووي والتقليدي".

    

واضاف أن الدول الثلاث ستعمل لضمان مواجهة أي انتهاكات مستقبلية "برد دولي أقوى"، مطالبة بيونغ يانغ بالتخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

 

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