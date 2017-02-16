سؤال من ريفي لنصرالله...

ردّ الوزير السابق اللواء أشرف ريفي على كلام أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، مشيرا الى "أنه بات يتصرف على أنه المرشد العام للدولة وصاحب القرار في السلم والحرب وصانع السياسة الخارجية، والمتحكم بمصير اللبنانيين وبمستقبلهم وإقتصادهم، فمن فوضه لعب دور المرشد الأعلى للبنان."

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وسأل ريفي عن دور الدولة من هذه المواقف، فيما "يحدد حزب تابع لإيران سياسة لبنان، ويرهنها لمصلحة رعاته في طهران ويحول لبنان الى صندوق بريد لتبادل الرسائل الحارة لمصلحتها كلما دعت الحاجة."وتوجه ريفي الى رئيس ميشال عون قائلاً "هل ان لبنان القوي يستقيم بوجود دويلة السلاح العابرة للحدود، وهل وافقت على تشريع تدخل حزب الله في سوريا والعراق واليمن والبحرين، بعد أن شرعت السلاح في الداخل تحت عنوان الدفاع عن لبنان، وما معنى الضمانات التي قدمتها في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، لإعادة إصلاح العلاقة مع هذه الدول الصديقة، في وقت يتعمد من خرب هذه العلاقات أن يمعن فيها تخريبا، وأنت بالكاد عدت من زيارتك له."واتهم ريفي الحكومة اللبنانية بالصمت لافتا أنها قد تكلف لبنان غاليا.