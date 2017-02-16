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الجميل لـ"النهار": القوانين المختلطة قابلة للقصقصة

publishing date: 16/02/2017 23:33:16
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الجميل لـ&quot;النهار&quot;: القوانين المختلطة قابلة للقصقصة
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أوضح رئيس الحزب النائب سامي الجميل ان "قانون الستين لا يؤمن صحة تمثيل المكونات السياسية ويوجد أحاديات سياسية وطائفية، ولهذه الاسباب طرحنا ككتلة نيابية قانوناً يعتمد على الدائرة الفردية التي يمكن ان تمثل المكونات الطائفية والسياسية وتعطي فرصة للمستقلين ويبعد المحادل.

 
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وأضاف الجميل لصحيفة "النهار" ان "القوانين المختلطة قابلة للقصقصة والتعديل على قياس الافرقاء السياسيين".وحذر من انه "في حال عدم اقرار قانون انتخابي قبل 21 شباط فهذا يعني اننا متجهون الى خيارات كلها سيئة.
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