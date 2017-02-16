جنبلاط لـ"النهار": لست قلقاً ولا تضييق عليّ

ينفى حزب التقدمي الاشتراكي كل الاتهامات التي تطاوله في عرقلة ولادة القانون، وقد عمل اخيرا على تقديم جملة من الاقتراحات وضعها في عهدة الرئيس نبيه بري الذي استعاد نشاطه بعد تعافيه ليباشر محاولات اجتراح الحلول القيصرية في لعبة صعبة ومعقدة ومن دون أن يتراجع قيد أنملة عن تطبيق النسبية.

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والنائب وليد جنبلاط الذي قال كل ما عنده واودع رئيس مجلس النواب نبيه بري ما يراه مناسبا حيال قانون الانتخاب، على عكس القائلين انه في ارتباك وحيرة، يكتفي بالقول لـ"النهار": "لا تضييق عليّ ولست قلقاً، ولا هواجس عندي".