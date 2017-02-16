شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 17 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
04:00
نهاركم سعيد
القائمة
صحف اليوم
منذ 5 ساعات
 مشاركة
 مشاركة

جنبلاط لـ"النهار": لست قلقاً ولا تضييق عليّ

publishing date: 16/02/2017 23:40:00
episodes
جنبلاط لـ&quot;النهار&quot;: لست قلقاً ولا تضييق عليّ
الإعلان
مقالات ذات صلة
باسيل من جبيل: ميزة لبنان هي بالتساوي والمناصفة وهذا الشيء...
باسيل من جبيل: ميزة لبنان هي بالتساوي والمناصفة وهذا الشيء...
باسيل من جبيل: ميزة لبنان هي بالتساوي والمناصفة وهذا الشيء...
باسيل من جبيل: ميزة لبنان هي بالتساوي...
السبهان: السعودية تؤيد وتدعم أي قانون انتخاب يتفق عليه اللبنانيون
السبهان: السعودية تؤيد وتدعم أي قانون انتخاب يتفق عليه اللبنانيون
السبهان: السعودية تؤيد وتدعم أي قانون انتخاب يتفق عليه اللبنانيون
السبهان: السعودية تؤيد وتدعم أي قانون...
باسيل: لمنع إقرار قانون يجعل اللبنانيين طبقات متفاوتة
باسيل: لمنع إقرار قانون يجعل اللبنانيين طبقات متفاوتة
باسيل: لمنع إقرار قانون يجعل اللبنانيين طبقات متفاوتة
باسيل: لمنع إقرار قانون يجعل اللبنانيين...
باسيل: نناقش في لبنان قانون الانتخاب والاصلاحات وانا اعيد...
باسيل: نناقش في لبنان قانون الانتخاب والاصلاحات وانا اعيد...
باسيل: نناقش في لبنان قانون الانتخاب والاصلاحات وانا اعيد...
باسيل: نناقش في لبنان قانون الانتخاب...
باسيل: من دون حسن تطبيق قانون استعادة الجنسية سنخسر فرادة لبنان
باسيل: من دون حسن تطبيق قانون استعادة الجنسية سنخسر فرادة لبنان
باسيل: من دون حسن تطبيق قانون استعادة الجنسية سنخسر فرادة لبنان
باسيل: من دون حسن تطبيق قانون استعادة...
المطارنة الموارنة: لضرورة الاسراع في اقرار قانون انتخابي يستلهم...
المطارنة الموارنة: لضرورة الاسراع في اقرار قانون انتخابي يستلهم...
المطارنة الموارنة: لضرورة الاسراع في اقرار قانون انتخابي يستلهم...
المطارنة الموارنة: لضرورة الاسراع في...
اللبنانيي ضايعين بين ملف النفايات وتسكير مطمر الكوستابرافا بعد 4...
اللبنانيي ضايعين بين ملف النفايات وتسكير مطمر الكوستابرافا بعد 4...
اللبنانيي ضايعين بين ملف النفايات وتسكير مطمر الكوستابرافا بعد 4...
اللبنانيي ضايعين بين ملف النفايات...
الرئيس عون: 87% من اللبنانيين يريدون إجراء الإنتخابات على أساس...
الرئيس عون: 87% من اللبنانيين يريدون إجراء الإنتخابات على أساس...
الرئيس عون: 87% من اللبنانيين يريدون إجراء الإنتخابات على أساس...
الرئيس عون: 87% من اللبنانيين يريدون...
عرض المزيد
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

ينفى حزب التقدمي الاشتراكي كل الاتهامات التي تطاوله في عرقلة ولادة القانون، وقد عمل اخيرا على تقديم جملة من الاقتراحات وضعها في عهدة الرئيس نبيه بري الذي استعاد نشاطه بعد تعافيه ليباشر محاولات اجتراح الحلول القيصرية في لعبة صعبة ومعقدة ومن دون أن يتراجع قيد أنملة عن تطبيق النسبية.

 
الإعلان

والنائب وليد جنبلاط الذي قال كل ما عنده واودع رئيس مجلس النواب نبيه بري ما يراه مناسبا حيال قانون الانتخاب، على عكس القائلين انه في ارتباك وحيرة، يكتفي بالقول لـ"النهار": "لا تضييق عليّ ولست قلقاً، ولا هواجس عندي".
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact