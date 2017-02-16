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الجراح لـ"النهار": ظلم يقع على عددٍ كبيرٍ من أهالي البقاع وعكّار

publishing date: 16/02/2017 23:50:00
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الجراح لـ&quot;النهار&quot;: ظلم يقع على عددٍ كبيرٍ من أهالي البقاع وعكّار
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تقدّم النائب جمال الجراح (وزير الاتصالات الحالي) باقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل المادة 30 من المرسوم الاشتراعي 69 تاريخ 9 أيلول 1983، وإضافة السطرين الآتيين إلى نص المادة: "وعند إعادة تنظيمها، بموجب مرسوم مصدّق، تخضع العقارات الواقعة ضمن المنطقة للنظام الجديد، بما في ذلك الأراضي التي جرى تقسيمها لأغراضٍ زراعية على أن تخضع لكافة شروط الضمّ والفرز".

 
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وأوضح الجرّاح لصحيفة "الأخبار" خلفيات اقتراحه، مؤكّداً أن هدفه الأول "رفع ظلمٍ عن عددٍ كبير من المواطنين".

 

ويؤكّد وزير الاتصالات أن ظلماً يقع على عددٍ كبيرٍ من أهالي البقاع وعكّار، ولا سيّما أهالي منطقة بر الياس والمرج، وأن الدولة بتركها هذا القانون من دون تعديل، تقول للمواطنين "ابنوا وخالفوا القانون".
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