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المقدح لـ"الشرق الأوسط": الجيش أنجز 70 % من جدار "عين الحلوة"

publishing date: 17/02/2017 00:33:59
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المقدح لـ&quot;الشرق الأوسط&quot;: الجيش أنجز 70 % من جدار &quot;عين الحلوة&quot;
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أعلن قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة، اللواء منير المقدح، الذي قدّم استقالته قبل أيام، ان الجيش اللبناني أنجز 70 في المائة من الجدار الأسمنتي الذي يبنيه بشكل يلف مخيم "عين الحلوة" لاعتبارات أمنية، على الرغم من تقديم القوى الفلسطينية في وقت سابق خطة بديلة لضبط الأوضاع داخل المخيم الذي يعيش فيه ما يزيد على 100 ألف لاجئ فلسطيني وسوري.

 
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وأشار المقدح، في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى انقطاع العلاقة مع مخابرات الجيش، لافتًا إلى أن ما دفعه لاتخاذ قرار الاستقالة هو "وصولنا إلى طريق مسدودة بقضايا متعددة، أبرزها سياسة اللامبالاة من قبل الفصائل المنضوية في اللجنة الأمنية، والضغوط التي تمارس على المخيم، وتحويله إلى سجن كبير، من خلال الاستمرار ببناء الجدار العازل، وحتى تركيب بوابات جديدة على مداخله".
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