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ماليزيا تطلب عينات حمض نووي بقضية اغتيال اخ زعيم كوريا الشمالية

publishing date: 17/02/2017 00:43:02
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ماليزيا تطلب عينات حمض نووي بقضية اغتيال اخ زعيم كوريا الشمالية
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أعلنت الشرطة الماليزية الجمعة أن ماليزيا لن تسلم جثة الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-اون الذي اغتيل في وقت سابق هذا الاسبوع، ما لم توفر لها العائلة عينات من الحمض النووي.

 

 وكان نائب رئيس الوزراء احمد زهيد حميدي اكد الخميس ان الرجل الذي اغتيل في مطار كوالالمبور الدولي هو كيم جونغ-نام الاخ غير الشقيق لكيم جونغ-اون، وذلك استنادا الى جوازات السفر التي كانت في حوزة الضحية.

 
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 واضاف حميدي "نقوم بتسهيل طلب اي حكومة اجنبية لكن هناك اجراءات يجب اتباعها"، مؤكدا بذلك معلومات افادت ان بيونغ يانغ طلبت تسلم الجثة.

 

 ويقوم اطباء شرعيون الجمعة بفحص عينات من الجثة إثر تشريحها.

 

وتعمل الشرطة من جهتها على استجواب امرأتين مشتبه بهما، الاولى تحمل جواز سفر فييتناميا، والثانية جواز سفر اندونيسيا، فضلا عن الصديق الحميم لهذه الأخيرة وهو ماليزي، من أجل توضيح ملابسات عملية الاغتيال التي حملت سيول مسؤوليتها الى عملاء كوريين شماليين
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