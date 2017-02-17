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السجن 8 سنوات لصيني فجر عبوة ناسفة بمطار في شنغهاي

publishing date: 17/02/2017 00:47:42
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السجن 8 سنوات لصيني فجر عبوة ناسفة بمطار في شنغهاي
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قضت محكمة في شنغهاي اليوم بالسجن 8 سنوات على رجل فجر عبوة ناسفة العام الماضي في مطار بودونغ الدولي بالمدينة مما أسفر عن إصابة ثلاثة مسافرين على الأقل وتأجيل رحلات.

 
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 وأوضحت المحكمة في بيان مقتضب ان تشو شينغ بو فجر العبوة الناسفة لأن "حياته لم تكن سلسة" فاتخذ خطوات متطرفة "للتنفيس عن غضبه" وأصاب ثلاثة أشخاص.

 

كانت الحكومة قالت في البداية إن خمسة أشخاص أصيبوا بينهم مفجر العبوة الناسفة.

 

 وأخرج تشو شينغ بو زجاجة جعة تحتوي على متفجرات صنعها بنفسه من حقيبة الظهر التي حملها وقذفها على مكتب حجز التذاكر، وبعد انفجار الزجاجة أخرج سكينا وأحدث جرحا في عنقه
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