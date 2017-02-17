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من رفض تولي منصب مستشار الامن القومي لترامب ؟

publishing date: 17/02/2017 00:53:58
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من رفض تولي منصب مستشار الامن القومي لترامب ؟
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رفض الاميرال السابق روبرت هاروورد منصب مستشار الامن القومي للرئيس الاميركي دونالد ترامب، بحسب ما افادت وسيلة اعلامية اميركية الخميس.

 

 وهاروورد كان من الاسماء التي تم التداول بها لخلافة مايكل فلين الذي اضطر الى الاستقالة بسبب اتصالاته مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك قبل تسلم ترامب مهامه الرئاسية.

 
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 وقال هاروورد في بيان بثته قناة "سي ان ان"، إنه رفض هذا المنصب لأنه "لا يمكنه أن يقوم بهذا الالتزام" ، واضاف "هذا العمل يتطلب 24 ساعة في اليوم وتركيزا على مدى سبعة أيام في الأسبوع والتزاما للقيام بذلك في شكل صحيح. أنا حاليا لا يمكنني أن أقوم بهذا الالتزام".
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