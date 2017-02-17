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المانيا: على الاتحاد الأوروبي الاضطلاع بدور عالمي أكبر

publishing date: 17/02/2017 01:01:18
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المانيا: على الاتحاد الأوروبي الاضطلاع بدور عالمي أكبر
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أعلن وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله اليوم ان على الاتحاد الأوروبي الاضطلاع بدور عالمي أكبر مشيرا إلى أن حل الأزمات من الأمن إلى التغير المناخي هو الترابط والكف عن الاعتماد على الولايات المتحدة.

 
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 ورأى أن أوروبا انتظرت لمدة أطول من اللازم لتتحرك الولايات المتحدة وتعوض أوجه القصور في سياسات الاتحاد الأوروبي.

 

وتسعى ألمانيا للعب دور أكثر إيجابية تدريجيا على سبيل المثال من خلال المشاركة في المزيد من البعثات العسكرية بالخارج.
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