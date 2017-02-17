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ترامب يندد بـ"عدم نزاهة" الصحافة

publishing date: 17/02/2017 01:11:21
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ترامب يندد بـ&quot;عدم نزاهة&quot; الصحافة
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هاجم الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشدة الخميس "عدم نزاهة" الصحافة، في اول مؤتمر صحافي منفرد في البيت الابيض برز خلاله عداء واضح بينه وبين الصحافيين. 
 وكرر الرئيس الاميركي، خلال اكثر من ساعة وربع ساعة، هجماته ضد وسائل الاعلام، قائلا إن "عددا كبيرا من الصحافيين في البلاد لا يقولون لكم الحقيقة" و"مستوى انعدام النزاهة (لدى وسائل الاعلام) هو خارج السيطرة".
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 واضاف ترامب الذي ركز هجومه على شبكة "سي إن إن"، أن "غالبية وسائل الاعلام في واشنطن ونيويورك ولوس انجليس لا تتحدث من اجل مصالح الشعب، بل للمصالح الخاصة ولمن يفيدون من نظام متصدع في شكل مؤكد".
وتابع "هناك كثير من الغضب والحقد" على "سي ان ان"، إلى درجة "أنني لم أعد اشاهدها" على حد قوله. 
 وكرر ترامب مرارا أن ارتيابه من وسائل الاعلام قد حضه على التحدث مباشرة الى الأميركيين، ولا سيما من خلال حسابه على تويتر. 
 
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