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واشنطن استخدمت قنابل يورانيوم منضب في سوريا

publishing date: 17/02/2017 01:19:33
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واشنطن استخدمت قنابل يورانيوم منضب في سوريا
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استخدمت الولايات المتحدة مرتين في العام 2015 قنابل يورانيوم منضب مثيرة للجدل في عملياتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب ما اعلن البنتاغون الخميس.

 

 وقنابل اليورانيوم المنضب هي ذخائر مضادة للدروع تثير انتقادات بسبب المخاطر التي قد تتسبب بها على صحة الجنود الذين يستخدمونها والمجتمعات التي تعيش في المناطق المستهدفة.

 
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 واستنادا الى برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإن اليورانيوم المنضب هو "معدن ثقيل، وملوّث كيميائي وإشعاعي" يمثل "حوالى 60 في المئة من النشاط الإشعاعي لليورانيوم الطبيعي".

 

    

ووفقا للبنتاغون، استخدمت قنابل اليورانيوم المنضب مرتين، في 16 و22 تشرين الثاني 2015، خلال عمليات قصف استهدفت قوافل شاحنات نقل لتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا. وتم تدمير مئات من الشاحنات في ذلك القصف

 
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