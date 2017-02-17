اسرار الصحف 17-2-2017

النهار

حزب يساري ...

لم يتمكن الأمين العام لحزب يساري عريق من استعادة كوادر الحزب وقياداته المعتكفة منذ زمن.

ملاحظات لرجل دين ...

تأكد أن مرجعية عليا سجلت لأحد رجال الدين البارزين ملاحظات على أدائه وتمنت إعادة تصويب الأمور.

عدم توافر التمويل ...

أكد نائب كسرواني أن الاستملاكات لتوسعة اوتوستراد جونيه لم تبدأ بعد بسبب عدم توافر المال اللازم للعملية.

إعتراض على مرشح ...

بدأت حركة اعتراض مناطقية خجولة على مرشح للانتخابات النيابية من خارج المنطقة المقصودة.

المستقبل

يقال إنّ أعضاء في اللجنة التشاورية الانتخابية استغربوا ما أشيع عن توقّف عملها مؤكدين الاستمرار في مناقــــشة الصـــيغ التوافقية المتاحة للقانون الجديد على مستوى ثنائي تمهيداً لاستئناف اجتماعات اللجنة.

اللواء

استبعد مصدر حزبي رفيع التوصّل إلى صيغة قانون انتخاب قبل 21 شباط الجاري!

تتجه الأنظار إلى مرحلة دعاوى قضائية بعد تجمع احتجاجي، من شأنها أن تكون مؤلمة.

توقع دبلوماسي غربي زيادة الضغوط على لبنان، بهدف حمل مسؤول رفيع على تعديل مواقفه.

الجمهورية

تخوّفت مصادر عمّالية من سقوط سلسلة الرتب والرواتب بسبب محاولة الحكومة رمي كرة النار على المجلس النيابي وإصرار المجلس على مسؤولية الحكومة في إقرار السلسلة.

لاحظت أوساط سياسية إعادة طرح ملف وجودي على طاولة البحث لكن من دون حلول جدّية نظراً للتباعد في وجهات النظر.

عَبَّر أحد السياسيّين في مجلس خاص عن إستيائه و"قَرَفِه" من الذي يحدث إن لجهة قانون الإنتخاب أو لجهة إقرار الموازنة أو من المراوحة غير المنتجة في مؤسسات الدولة وقال:"ما حدا طايِق حدا. وكِلّو عمبيكذّب عا بعض".

البناء

رأى خبير انتخابي بارز أنّ مشروع القانون الذي أعدّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والذي أقرّ في اللجان النيابية وأحيل إلى الهيئة العامة، هو الأقرب لمصلحة تيار المستقبل إذا كان الخيار اعتماد نظام الاقتراع النسبي، كما بات مرجحاً، لكن المشكلة، بحسب الخبير المشار إليه، هي في الشكل وليس في المضمون، مضيفاً: يكفي أنّ اسمه مشروع حكومة ميقاتي حتى يواجَه برفض من "المستقبل" ورئيسه…