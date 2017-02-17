تثبيت الحكم بالسجن على احد قادة المعارضة في فنزويلا بعد اتصال ترامب

ثبت القضاء الفنزويلي نهائيا الخميس الحكم بالسجن 14 عاما على ليوبولدو لوبيز احد قادة المعارضة، في رد قاس على الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي طلب الاربعاء الافراج عنه.

وقال خوان كارلوس غوتيريز محامي لوبيز لوكالة فرانس برس ان "محكمة النقض ردت طلب الاستئناف. انه واقع وعمل جائر في المطلق" ضد موكله الذي ادين بالتحريض على العنف خلال التظاهرات المناهضة للحكومة التي اسفرت عن سقوط 43 قتيلا في 2014.

واوضح المحامي انه لا يمكن التقدم باي طلب استئناف جديد الى القضاء في فنزويلا، لكن لوبيز مؤسس حزب الارادة الشعبية المعارض يمكنه اللجوء الى القضاء الدولي اذا رغب في ذلك.

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ويشكل هذا القرار فصلا جديدا خلال اسبوع من التوتر الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وفنزويلا، في اول ازمة بين البلدين منذ وصول الجمهوري دونالد ترامب الى البيت الابيض.