شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 17 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
نهاركم سعيد
04:00
نهاركم سعيد
القائمة
أخبار دولية
منذ 3 ساعات
 مشاركة
 مشاركة

مجلس الشيوخ الفرنسي يوسع صلاحيات الشرطة في إطلاق النار

publishing date: 17/02/2017 01:48:46
episodes
مجلس الشيوخ الفرنسي يوسع صلاحيات الشرطة في إطلاق النار
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس ،قانونا يوسع الحالات التي يمكن للشرطة أن تفتح النار فيها ، بعد مرور أربعة أشهر من هجوم في إحدى ضواحي باريس أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة بجروح خطيرة، وأحدث استنكارا عارما في أوساط الشرطة.

 
الإعلان

ويسمح القانون للشرطة بإطلاق النار، بعد إصدار تحذيرين، على الفارين المشتبه بهم أو المعتقلين الذين يشكلون خطرا على الحياة.

 

ويمكن للشرطة ،وفق القانون أن تطلق النار على السيارات التي تتجاهل أمرا بالتوقف وتشكل خطرا على الحياة، وقد تفتح النار من أجل وقف القتل العشوائي.

 

ويمنح القانون صلاحيات للشرطة بما يتماشى مع قوانين قوات الدرك شبه العسكرية.

 

وجاء التصويت على مشروع القانون وسط تجدد التوتر في ضواحي باريس.
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact