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مصر تُنشئ مدينة عالمية لإنتاج الذهب

publishing date: 17/02/2017 01:53:39
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مصر تُنشئ مدينة عالمية لإنتاج الذهب
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أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، عن إنشاء مدينة عالمية لإنتاج الذهب بمدينة مرسى علم، على مساحة مليون متر مربع.

 

وقال اللواء عبدالله في خلال اجتماع المستثمرين السياحين في مدينة الغردقة، إن المدينة المشار إليها ستصبح من أهم كوادر تنشيط السياحة فى مصر، وستقام معارض خاصة بها وكذلك اجتماعات كبرى لإقامتها.

 
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وأكد أن حجم تعاقدات المشاريع الاستثمارية في المحافظة وصل إلى 4 مليارات و200 مليون جنيه.
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