"أستانة 2"... آلية "حازمة" ومجموعة ثلاثية لمراقبة هدنة سوريا

أعلنت روسيا، مساء أمس، عن إنشاء "آلية حازمة" لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا، في ختام محادثات "أستانة 2" بين النظام والمعارضة، في حين كشفت تركيا أن الولايات المتحدة لم تعد متمسكة بأن يقود الأكراد عملية تحرير الرقة من تنظيم "داعش".

وذكرت هيئة الأركان الروسية أنه تم التوافق في أستانة على عدد من التدابير لخفض التصعيد في سورية، من بينها "إنشاء آلية حازمة لمراقبة وقف إطلاق النار".

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وأوضحت أن "الحفاظ على نظام وقف إطلاق النار سيسمح بتوجيه طائرات روسية إضافية وقوات سورية إلى المناطق التي ينشط فيها مسلحو تنظيم (داعش) الإرهابي".

من جهتها، أشارت الخارجية الروسية، إلى أنه تم الاتفاق خلال محادثات أستانة على تشكيل مجموعة روسية - تركية - إيرانية مشتركة للعمل على مراقبة وقف إطلاق النار في سورية.