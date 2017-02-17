بالصورة - الاشتباه بعبوة في البداوي

اشتبه صباح اليوم بعبوة ناسفة يدوية الصنع بالقرب من مسجد صلاح الدين في البداوي، وضعت داخل اطار سيارة قديم، اثارت هلع الاهالي وقلقهم، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.

الإعلان

وقد ضربت القوى الامنية طوقا حول المكان، وعمل خبير المتفجرات في قوى الامن الداخلي على تفكيك الجسم المشبوه وتبين انها عبوة وهمية خالية من اي مواد متفجرة.

والعبوة هي الثانية التي يعثر عليها في البداوي، بعد العبوة الوهمية التي عثر عليها بعد ظهر امس في مجمع المدارس الرسمية في البلدة، والتي القى فرع المعلومات القبض على مشتبه بوضعها".