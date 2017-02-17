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رئيس فيسبوك يحذر من تغير الفكر العالمي

publishing date: 17/02/2017 02:41:13
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رئيس فيسبوك يحذر من تغير الفكر العالمي
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تحدث الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرج الخميس عن رؤية شركته بوصفها حصنا واقيا ضد الانعزالية المتزايدة حيث كتب للمستخدمين أن موقع التواصل الاجتماعي الشهير قد يكون "البنية الأساسية الاجتماعية" للعالم.

 
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 وفي بيان من 5700 كلمة استعان زوكربرج ، مؤسس أضخم شبكة تواصل اجتماعي في العالم، بكلمات إبراهام لينكولن رئيس الولايات المتحدة خلال فترة الحرب الأهلية في القرن التاسع عشر الذي اشتهر ببلاغته وقدم بعد فلسفيا لم يكن معتادا بالنسبة لقطب أعمال.

 

وتأتي تصريحات زوكربرج في وقت يتبنى فيه الكثير من الأشخاص والدول حول العالم رؤية تتسم بالانكفاء على الشأن الداخلي.

 

 وكتب زوكربرج "هناك أشخاص في جميع أنحاء العالم تعرضوا للتهميش بفعل العولمة وحركات للانسحاب من التواصل العالمي" دون أن يحدد حركة بعينها.

 

 وتساءل المدير التنفيذي البالغ من العمر 32 عاما ما إذا كان "الطريق إلى الأمام هو مزيد من التواصل أم المسار المضاد" مضيفا أنه يؤيد التقارب بين الناس.
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