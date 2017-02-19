هل تناول الحشرات مضرّ بالصحة؟

أكثر من 5 اشخاص قتلوا
ترامب أعلن هذه التسمية في تصريح صحافي
البرلمان لمين؟؟
السيناتور روبرت كوركر
مجموعة من الصور التي توثّق لحظة تعرض نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان للسرقة داخل غرفة الفندق تحت تهديد السلاح في باريس
أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن تناول الحشرات لا يؤثر سلبًا على الصحة، بل بإمكانه أن يكون مفيدًا لجسم الإنسان.
وقال المسؤولون في الإدارة إن هناك العديد من الأطعمة التي نتناولها بشكل يومي والتي تحتوي على نسبٍ من الحشرات مثل البروكولي وزبدة الفول السوداني والقمح.
وأضاف المسؤولون أن الإدارة صنفت شظايا الحشرات، القوارض، اليرقات، وشعر القوارض ضمن الحشرات الضارة.