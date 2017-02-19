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صحة و تغذية
19 شباط 2017
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هل تناول الحشرات مضرّ بالصحة؟

publishing date: 19/02/2017 07:00:00
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هل تناول الحشرات مضرّ بالصحة؟
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أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن تناول الحشرات لا يؤثر سلبًا على الصحة، بل بإمكانه أن يكون مفيدًا لجسم الإنسان.

 
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وقال المسؤولون في الإدارة إن هناك العديد من الأطعمة التي نتناولها بشكل يومي والتي تحتوي على نسبٍ من الحشرات مثل البروكولي وزبدة الفول السوداني والقمح.

 

وأضاف المسؤولون أن الإدارة صنفت شظايا الحشرات، القوارض، اليرقات، وشعر القوارض ضمن الحشرات الضارة.

 
كذلك، أعلن المسؤولون في إدارة الغذاء والدواء أنه لا يمكن تجنّب وجود هذه الحشرات في الأطعمة وأشاروا إلى منافع وجود بعضها مثل حشرة "الكريكيت" التي اتضح أنها غنية بالبروتيتنات والكالسيوم.
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