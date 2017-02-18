قتيل و3 جرحى في تسرب نفطي من خط أنابيب في السعودية

اعلنت صحيفة الوطن السعودية اليوم أن تسربا نفطيا في خط أنابيب تابع لشركة أرامكو بالمنطقة الشرقية تسبب في مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

الإعلان

وكتبت الصحيفة اليومية على حسابها على تويتر ان التسرب النفطي حدث قرب مدينة أبقيق التي يوجد بها منشآت نفطية تابعة لعملاق النفط السعودي أرامكو.

ونشرت الصحيفة صورا لحفرة مليئة بالنفط قالت إنها ناجمة عن التسرب لكنها لم تذكر تفاصيل عن سبب التسرب.

هذا، وأعلنت شركة أرامكو السعودية انها سيطرت على تسرب نفطي "محدود" من أحد خطوط الأنابيب بمنطقة الأعمال في أبقيق مما أسفر عن وفاة "أحد موظفي المقاولين وإصابة ثلاثة آخرين أحدهم موظف في الشركة."