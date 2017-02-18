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18 شباط 2017
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سلاح الجو العراقي يسقط منشورات على غرب الموصل

publishing date: 18/02/2017 16:13:14
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سلاح الجو العراقي يسقط منشورات على غرب الموصل
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أعلنت وزارة الدفاع العراقية السبت ان سلاح الجو أسقط ملايين المنشورات على غرب الموصل لإبلاغ السكان بأن هجوما بريا لطرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من أحيائهم صار وشيكا.

 

 ويخضع المتشددون لحصار في غرب الموصل ومعهم ما يقدر بنحو 650 ألفا من المدنيين منذ طردهم من شرقها على يد قوات مدعومة من الولايات المتحدة في المرحلة الأولى من الهجوم التي انتهت الشهر الماضي.

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