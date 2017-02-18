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18 شباط 2017
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16 قتيلا في قصف للنظام عند اطراف دمشق

publishing date: 18/02/2017 16:56:04
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16 قتيلا في قصف للنظام عند اطراف دمشق
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قتل 16 شخصا، بينهم امرأتان، السبت في قصف صاروخي لقوات النظام السوري عند اطراف العاصمة السورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

 

  وأفاد المرصد بأن "سبعة صواريخ وقذائف عدة اصابت مناطق على أطراف القابون"، وهو حي في شمال شرق دمشق تسيطر عليها الفصائل المعارضة.

 

     وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان "القصف استهدف مقبرة بينما كان يتم دفن أحد الأشخاص هناك".

 

     وبعد عامين من المعارك الشرسة، استعاد الجيش السوري في ايار 2014 كامل مدينة حمص باستثناء حي الوعر الذي لا يزال يسيطر عليه مقاتلو المعارضة.

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