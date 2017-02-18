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18 شباط 2017
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تظاهرة مؤيدة للحكومة الرومانية ...واخرى مناهضة

publishing date: 18/02/2017 17:38:48
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تظاهرة مؤيدة للحكومة الرومانية ...واخرى مناهضة
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تظاهر الالاف السبت في بيتستي بجنوب رومانيا دعما للحكومة الاشتراكية الديموقراطية التي تواجه منذ نهاية كانون الثاني احتجاجات شعبية غير مسبوقة بعد محاولتها التخفيف من مضمون قانون لمكافحة الفساد، وفق وسائل الاعلام.

 

وتجمع المتظاهرون في الساحة المركزية للمدينة بناء على دعوة الفرع المحلي للحزب الحاكم (يسار) ورفعوا العلم الروماني وعلم الاتحاد الاوروبي، وفق وكالة اغيربرس للانباء.

 
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 كذلك، رفعوا لافتات كتب عليها "صوتي يحسب له حساب" و"لا تمسوا بالحكومة" و"يوهانيس، كن رئيسا لجميع الرومانيين" في اشارة الى الرئيس المنتمي الى يمين الوسط والذي يتعايش بصعوبة مع حكومة سورين غريندينو.

 

    

والغت الحكومة مرسوما كانت اصدرته في 31 كانون الثاني يلغي العقوبات بحق مرتكبي بعض جرائم الفساد في ضوء تظاهرات حاشدة غير مسبوقة منذ انهيار النظام الشيوعي في 1989

.

 واستمرت التظاهرات رغم تراجع التعبئة. ووجهت دعوة عبر فيسبوك الى تظاهرة جديدة مساء الاحد.
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