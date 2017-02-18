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البنتاغون: انسحاب منسّق ومنظّم لقادة "داعش" من الرقة

publishing date: 18/02/2017 18:13:22
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البنتاغون: انسحاب منسّق ومنظّم لقادة &quot;داعش&quot; من الرقة
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اعلنت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، ان قادة تنظيم "داعش" بدأوا يغادرون مدينة الرقة السورية التي تعتبر عاصمتهم على وقع تقدم قوات سورية الديموقراطية (قسد) التي يدعمها التحالف الدولي.

 

وتشكل الرقة الهدف الثاني الرئيسي للتحالف الدولي بعد مدينة الموصل العراقية.

 
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ويقول "البنتاغون" ان هذا الهدف بات شبه منجز. واوضح الجيش الاميركي انه لم يعد امام الارهابيين سوى طريق واحدة في جنوب شرقي المدينة.

 

الى ذلك، شن الطيران الروسي عشرات الغارات على أحياء درعا البلد التي تسيطر عليها المعارضة في جنوب سورية، وسط استمرار للاشتباكات بين المعارضة وقوات النظام وغارات تنفذها طائرات النظام في حمص ومناطق أخرى وأدّى أيضا إلى توقف ستة مستشفيات ميدانية عن العمل بسبب الغارات الكثيفة.
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