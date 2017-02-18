ظريف: لإيران والسعودية مصلحة مشتركة في إنهاء الأزمات

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن كل دول المنطقة بما في ذلك بلاده والسعودية لها مصلحة مشتركة في إنهاء الأزمات.

وقال في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي ان ان" الأميركية :"نحن نعتقد ان جميع دول المنطقة بما فيها ايران والسعودية لها مصالح مشتركة في إنهاء الأزمات، والحل الوحيد لليمن وسورية والدول الأخرى سياسي، وايران مستعدة للتعاون مع اي دولة في المنطقة لإنهاء الاضطرابات".