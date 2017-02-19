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19 شباط 2017
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باسيل: وصلنا الى الخط الاحمر

publishing date: 19/02/2017 04:10:48
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رأى وزير الخارجية جبران باسيل أن لبنان لا يحتمل الاقصاء والالغاء وصار الجميع يسلم بدخول النسبية في قانون الانتخاب لكن التطبيق يحتاج الى جرأة والا لبنان الى الهاوية، واشار الى اننا على مسافة يومين من تاريخ دعوة الهيئات الناخبة اي اننا وصلنا الى الخط الاحمر والبعض يحسبونها الى آذار أو نيسان لكن النتيجة نفسها.
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وأكد باسيل خلال مؤتمر البلديات بدعوة من التيار الوطني الحر الا فراغ والبديل الوحيد اقرار قانون انتخاب جديد يصحح التمثيل والانتخابات عملية حسابية بمفهوم وطني ميثاقي وسياسي وعلينا ان نتوقف عن ظلم بعضنا البعض. 

ودعا باسيل البلديات الى ممارسة الضغط لتحصيل حقها من عائدات الخلوي بشكل دوري مشددا على ان الدولة المركزية مسؤولية التشريع للسماح بتطور البلديات.
من جهة أخرى، تطرق باسيل الى موضوع النازحين السوريين ليؤكد أن أي نازح يعود الى بلده ولو مرة واحدة يفقد صفة النزوح بموجب القانون الدولي ولا يجب ان يعود الى لبنان، واضاف: "القول ان عدد النازحين الذين يدخلون لبنان قد خف هو غير صحيح وانا اراجع الارقام باستمرار". 
 

الى ذلك، رأى النائب ابراهيم كنعان أن "تطبيق الطائف يبدأ بقانون انتخاب يؤمن شراكة ومناصفة ولامركزية موسعة بإنماء متوازن واصلاح مالي لا ابتزاز، وهو يبدأ بموازنة اصلاحية وحسابات مالية سليمة ورؤية واهداف، خصوصا ان زمن التسويات على المال العام انتهى، وعائدات بلديات تصل الى اصحابها ولا تتحول الى رزق سائب ومشاع".
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