باسيل: وصلنا الى الخط الاحمر

أكثر من 5 اشخاص قتلوا
ترامب أعلن هذه التسمية في تصريح صحافي
البرلمان لمين؟؟
السيناتور روبرت كوركر
مجموعة من الصور التي توثّق لحظة تعرض نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان للسرقة داخل غرفة الفندق تحت تهديد السلاح في باريس
الى ذلك، رأى النائب ابراهيم كنعان أن "تطبيق الطائف يبدأ بقانون انتخاب يؤمن شراكة ومناصفة ولامركزية موسعة بإنماء متوازن واصلاح مالي لا ابتزاز، وهو يبدأ بموازنة اصلاحية وحسابات مالية سليمة ورؤية واهداف، خصوصا ان زمن التسويات على المال العام انتهى، وعائدات بلديات تصل الى اصحابها ولا تتحول الى رزق سائب ومشاع".