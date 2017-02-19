حريق في مستشفى سان جورج بسبب سيجارة

حاولت مريضة، غرفتها قريبة من قسم العناية الفائقة في مستشفى السان جورج-الحدث، إشعال سيجارة وهي تتنفس عبر جهاز التنفس الإصطناعي، الامر الذي أدى إلى نشوب حريق بسبب إشتعال الأوكسيجين في الطابق الثاني من المستشفى .

وبناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، توجه فريق من الوزارة إلى المستشفى لتنسيق عملية إخلاء المرضى الذين تستدعي مفاعيل الحريق اخلاءهم وتأمين إستقبالهم في المستشفيات المجاورة.

ونقل بسبب الحريق ثلاثة مرضى من قسم العناية الفائقة الى مستشفى بعبدا الحكومي، ومريض الى مستشفى رفيق الحريري، نظراً الى حالات الإختناق التي أصيبوا بها من جراء كثافة الدخان.

وأعلنت ادارة المستشفى في بيان عن استمرار اعمالها بشكل طبيعي في معظم الاقسام الطبية، على ان تستأنف بقية الاقسام عملها كالمعتاد خلال اليومين المقبلين.