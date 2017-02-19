حريق في مستشفى سان جورج بسبب سيجارة

أكثر من 5 اشخاص قتلوا
ترامب أعلن هذه التسمية في تصريح صحافي
البرلمان لمين؟؟
السيناتور روبرت كوركر
مجموعة من الصور التي توثّق لحظة تعرض نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان للسرقة داخل غرفة الفندق تحت تهديد السلاح في باريس
ونقل بسبب الحريق ثلاثة مرضى من قسم العناية الفائقة الى مستشفى بعبدا الحكومي، ومريض الى مستشفى رفيق الحريري، نظراً الى حالات الإختناق التي أصيبوا بها من جراء كثافة الدخان.
وأعلنت ادارة المستشفى في بيان عن استمرار اعمالها بشكل طبيعي في معظم الاقسام الطبية، على ان تستأنف بقية الاقسام عملها كالمعتاد خلال اليومين المقبلين.