ليبرمان والجبير يهاجمان ايران

ايران



وقال ظريف للمندوبين في مؤتمر ميونيخ الأمني "بالنسبة للحوار الإقليمي توقعاتي متواضعة. نريد بدء حوار مع دول نعتبرها أخوة في الإسلام."

الإعلان

وانتقد ظريف الفكر "التكفيري" وهي كلمه عادة ما تستخدمها إيران للإشارة إلى الجماعات الإسلامية السنية المسلحة التي تقول إن السعودية تقف خلفها.

ونفى ظريف مجددا التلميحات بأن بلاده ستسعى لتطوير أسلحة نووية. عزز وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جهود تحسين العلاقات مع دول الخليج العربية وحثها على التعاون مع إيران لمعالجة "أسباب القلق" والعنف في المنطقة.وقال ظريف للمندوبين في مؤتمر ميونيخ الأمني "بالنسبة للحوار الإقليمي توقعاتي متواضعة. نريد بدء حوار مع دول نعتبرها أخوة في الإسلام."وانتقد ظريف الفكر "التكفيري" وهي كلمه عادة ما تستخدمها إيران للإشارة إلى الجماعات الإسلامية السنية المسلحة التي تقول إن السعودية تقف خلفها.ونفى ظريف مجددا التلميحات بأن بلاده ستسعى لتطوير أسلحة نووية.

اسرائيل

في المقابل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إن إيران هدفها تقويض السعودية في الشرق الأوسط ودعا إلى حوار مع الدول العربية السنية لهزيمة العناصر "المتطرفة" في المنطقة.

وتابع في مؤتمر ميونيخ للأمن أن إيران تهدف إلى "زعزعة الاستقرار في كل دولة في الشرق الأوسط ووجهتها الرئيسية في نهاية الأمر هي السعودية"، مضيفا أنه يتطلع إلى الاستماع لتصريحات من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

السعودية

وبدوره، رفض وزير الخارجية السعودي عادل الجبير دعوات إيرانية للحوار قائلا إن "طهران هي الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم وقوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وتريد تدميرنا".

وأكد الجبير إن إيران تدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وتمول الانفصاليين الحوثيين في اليمن وجماعات العنف في أنحاء المنطقة.

وشدد على إن المجتمع الدولي يحتاج إلى وضع "خطوط حمراء" واضحة لوقف تصرفات إيران.

تركيا

الى جانب ذلك، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن مفاوضات السلام السورية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف هي المكان الوحيد لبحث الحل السياسي وانتقال السلطة.

وقال أوغلو للمشاركين في مؤتمر ميونيخ الأمني "أستانة لم تكن أبدا بديلا لجنيف".