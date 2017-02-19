لبنان في بطولة الامارات الدولية في الاكوابايك

تشارك بعثة الاتحاد اللبناني للمحركات المائية في بطولة الامارات الدولية في الأكوابايك (جيت سكي) والتي ستقام في منطقة الممذر القريبة من امارة الشارقة من20 شباط حتى 25 منه ، وبمشاركة دولية من كافة انحاء العالم.

والدول المشاركة هي الولايات المتحدة، فنزويلا ، أوستراليا ، فرنسا ، روسيا ، المجر ، المغرب ، قطر ، الامارات ، السعودية ، ايران ، لبنان والدولة المضيفة الامارات .

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يترأس البعثة اللبنانية عضو الاتحاد اللبناني للمحركات المائية هادي نخول وتضم اللاعبين طوني أنجليل بطل لبنان للعام 2016 ووصيفه البطل الدولي عامر عيتاني والذي يملك سجلا"حافلا" من الانجازات والخبرة الدولية والعربية و ايلي كنعان ومحمود عيتاني.