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19 شباط 2017
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حسن خليل: ﻻقرار سلسلة الرتب والرواتب

publishing date: 19/02/2017 07:15:44
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حسن خليل: ﻻقرار سلسلة الرتب والرواتب
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رأى وزير المال علي حسن خليل أن البلاد أمام تحديات يجب مواجهتها بكثير من المسؤولية واشار الى أن اول هذه المسؤوليات اقرار موازنة عامة تتضمن سلسلة الرتب والرواتب والتي هي ليست منة من الدولة تجاه اصحابها بل هي واجب على الدولة ان تقوم به في اقرب وقت ممكن تلبية وتنفيذا للوقائع التي تفرض نفسها على مجمل الوضع .
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واكد خليل في كلمة ألقاها في الخيام أن هذه نقطة اساسية ﻻبد ان تتحقق مع جملة من اﻻصلاحات يفرضها الواقع من تقديمات اجتماعية وانمائية.
واضاف: نعم نحن ﻻزلنا في عين التحدي اﻻسرائيلي بما يستوجب على الدولة بكل مؤسساتها العمل على تأمين كل مستلزمات الصمود ﻻهلنا في كل المناطق.
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