ممثلّة تتعرض للاختطاف والتحرش الجماعي

تعرضت النجمة الهنديّة بهافانا لاختطاف وجيز في وقت متأخر من ليل الجمعة وهي في طريق عودتها من ترشور إلى كوتشي.

وبحسب بعض المصادر، أوقفت الشرطة سائق النجمة بعد الاشتباه بتورطّه بالحادثة التي كان وراءها أربعة رجال، وهو واحد منهم.

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وفي التفاصيل، كانت الممثلة في طريق العودة إلى كوتشي بعد انتهائها من التصوير حين وقع المحتوم.

فاصطدمت سيارة الخاطفين بسيارتها من الخلف، ما أدى إلى اندلاع شجار. واقتحم بعد ذلك عدّة أشخاص سيارتها عنوة محاولين خطفها والتحرّش بها، لكنّها تمكنت من الفرار.

وفتحت الشرطة تحقيقًا بالحادثة.

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