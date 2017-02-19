شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الإثنين 20 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
بتحلى الحياة
18:30
بتحلى الحياة
القائمة
منوعات
19 شباط 2017
 مشاركة
 مشاركة

ممثلّة تتعرض للاختطاف والتحرش الجماعي

publishing date: 19/02/2017 08:09:45
episodes
ممثلّة تتعرض للاختطاف والتحرش الجماعي
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

تعرضت النجمة الهنديّة بهافانا لاختطاف وجيز في وقت متأخر من ليل الجمعة وهي في طريق عودتها من ترشور إلى كوتشي.

 

وبحسب بعض المصادر، أوقفت الشرطة سائق النجمة بعد الاشتباه بتورطّه بالحادثة التي كان وراءها أربعة رجال، وهو واحد منهم.

 
الإعلان

وفي التفاصيل، كانت الممثلة في طريق العودة إلى كوتشي بعد انتهائها من التصوير حين وقع المحتوم.

 

فاصطدمت سيارة الخاطفين بسيارتها من الخلف، ما أدى إلى اندلاع شجار. واقتحم بعد ذلك عدّة أشخاص سيارتها عنوة محاولين خطفها والتحرّش بها، لكنّها تمكنت من الفرار.

 

وفتحت الشرطة تحقيقًا بالحادثة.

 
المصدر
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact