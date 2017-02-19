المرعبي من عرسال: الحريري يتابع احتياجات البلدة كسائر المناطق المُهمّشة

تفقّد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي يوم أمس برفقة وفد ضم رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث والازمات، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير بلدة عرسال، وذلك بتكليف من رئيس الحكومة سعد الحريري.

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واجتمع الوفد برئيس بلدة عرسال باسل الحجيري وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير وممثل الوزير جمال الجراح وفعاليات ووجهاء البلدة.

وجال المرعبي على أحياء البلدة ومخيمات النازحين السوريين، واطلع على اوضاعهم، مؤكّداً حرص الحريري عل متابعة احتياجات البلدة، كسائر المناطق المهمّشة، وفي مقدمتها معالجة مشكلة الصرف الصحي في البلدة ككل وبأسرع وقت ممكن.

وشكر المرعبي مسؤولي هيئات الأمم المتحدة، خصوصاً منسق أنشطة الأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني و وممثلة المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ميراي جيرار ونائب ممثل منظمة "اليونسف" في لبنان لوتشيانو كالستيني على جهودهم للتخفيف عن النازحين والمجتمع اللبناني المضيف من خلال العمل على بناء البنى التحتية الاساسية التي تخدم المجتمعين المضيف والمضاف في مناطق يعاني أبناءها من شظف العيش والظلم والتهميش.

كما أشاد المرعبي بالورشة التي تقيمها الهيئات الأممية بالتعاون مع وزرات المياه والبيئة لإيجاد أفضل الحلول الهندسية لهذه المشكلة الطارئة في اسرع وقت ممكن.