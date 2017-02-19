القبض على مسافر فى المطار حاول تهريب الذهب داخل أمعائه

ألقت السلطات الهنديّة القبض على مسافر هندي قادم من سنغافورة بتهمة تهريب الذهب بعدما رآه ضباط الجمارك يسير بطريقة غريبة في مطار "حيدر آباد".

ووجد المسؤولون بعد تفتيش أمتعته ثمانية سبائك ذهبيّة تزن 800 غرام، وذلك بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانيّة.

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غيّر أنّ موظفي جمارك المطار لم يكتفوا بذلك وحسب، بل أخضعوا الرجل للمرور عبر جهاز الأشعة، فعثروا داخل أمعائه في منطقة المستقيم على 12 سبيكة ذهبيّة.

وفي المجموع، كان بحوزة الرجل كيلوغرامين من الذهب أي ما يساوي نحوالـ86 ألف دولار.

وقال أحد موظفي جمارك المطار: " يعدّ هذا الرجل من المخضرمين في تهريب الذهب، إذ لا يستطيع أي كان أن ينقل هذه الكمية من المعدن داخل جسمه".