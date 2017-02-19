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19 شباط 2017
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بالفيديو: "العنكبوت الخارق"... طفل من غزة يدخل موسوعة غينيس في حركات الجسم والليونة

publishing date: 19/02/2017 08:25:56
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بالفيديو: &quot;العنكبوت الخارق&quot;... طفل من غزة يدخل موسوعة غينيس في حركات الجسم والليونة
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دخل الطفل الفلسطيني محمد الشيخ موسوعة غينيس للأرقام القياسيّة لتمتّعه بجسم مرن.

 

ويستطيع محمّد الشيخ البالغ من العمر 13 عامًا والملقب بـ"الطفل العنكبوت" أن يلف جسمه حول نفسه 360 درجة باتجاه عقارب الساعة مع تثبيت صدره على الأرض.

 
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 وقد حقق 38 لفة في دقيقة واحدة، ودخل بذلك موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

 

وكانت لجنة من موسوعة غينيس تنوي زيارة قطاع غزة لترى محاولة الطفل، لكنّها لم تتمكن من الوصول بسبب الظروف الأمنية. فاتفقوا على إجراء التحكيم في الأردن.

 
 
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