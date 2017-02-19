بالفيديو: "العنكبوت الخارق"... طفل من غزة يدخل موسوعة غينيس في حركات الجسم والليونة

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البرلمان لمين؟؟
السيناتور روبرت كوركر
مجموعة من الصور التي توثّق لحظة تعرض نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان للسرقة داخل غرفة الفندق تحت تهديد السلاح في باريس
دخل الطفل الفلسطيني محمد الشيخ موسوعة غينيس للأرقام القياسيّة لتمتّعه بجسم مرن.
ويستطيع محمّد الشيخ البالغ من العمر 13 عامًا والملقب بـ"الطفل العنكبوت" أن يلف جسمه حول نفسه 360 درجة باتجاه عقارب الساعة مع تثبيت صدره على الأرض.
وقد حقق 38 لفة في دقيقة واحدة، ودخل بذلك موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وكانت لجنة من موسوعة غينيس تنوي زيارة قطاع غزة لترى محاولة الطفل، لكنّها لم تتمكن من الوصول بسبب الظروف الأمنية. فاتفقوا على إجراء التحكيم في الأردن.