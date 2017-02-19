سبعة قتلى في انهيار ثلجي في باكستان

أكثر من 5 اشخاص قتلوا
ترامب أعلن هذه التسمية في تصريح صحافي
البرلمان لمين؟؟
السيناتور روبرت كوركر
مجموعة من الصور التي توثّق لحظة تعرض نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان للسرقة داخل غرفة الفندق تحت تهديد السلاح في باريس
قتل اكثر من سبعة عمال في انهيار ثلجي في شمال باكستان، في حين لا يزال اربعة آخرون عالقين تحت الثلج، بحسب ما اعلن مسؤول محلي.
ووقع الحادث الذي خلف ايضا سبعة جرحى قرب نفق لواري الذي يربط منطقتي دير وشيترال في ولاية خيبر باختونخوا، بحسب المسؤول شهاب حميد.
واضاف ان فرق انقاذ ارسلت الى المكان "وتبذل جهود للعثور على العمال الاحياء".