سبعة قتلى في انهيار ثلجي في باكستان

قتل اكثر من سبعة عمال في انهيار ثلجي في شمال باكستان، في حين لا يزال اربعة آخرون عالقين تحت الثلج، بحسب ما اعلن مسؤول محلي.

ووقع الحادث الذي خلف ايضا سبعة جرحى قرب نفق لواري الذي يربط منطقتي دير وشيترال في ولاية خيبر باختونخوا، بحسب المسؤول شهاب حميد.

واضاف ان فرق انقاذ ارسلت الى المكان "وتبذل جهود للعثور على العمال الاحياء".