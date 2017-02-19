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19 شباط 2017
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11 قتيلا في غرق مركب في سريلانكا

publishing date: 19/02/2017 09:14:24
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11 قتيلا في غرق مركب في سريلانكا
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توفي 11 شخصا بينهم طفل وخمس نساء، في سريلانكا جراء غرق مركب كان ينقل حجاجا مسيحيين خلال مشاركته في عرض بحري، بحسب ما اعلنت الشرطة.

     

ووقع الحادث قبالة جنوب غرب سريلانكا وسط بحر هائج. ونظم العرض رغم تحذير مصلحة الارصاد التي توقعت هبوب رياح قوية تصل سرعتها الى 80 كلم في الساعة.

   

وقال شرطي: "تمكنت مراكب صيد ومتطوعون من انقاذ 32 شخصا، لكننا لا نعرف حتى الان عدد من كانوا على المركب" الذي غرق.

    

واضاف ان الرياح القوية والامطار تعرقل عمليات البحث التي تتولاها البحرية وسلاح الجو. 

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