سجن مسؤول سابق في بلدية الكويت قاتل في صفوف داعش

اصدرت المحكمة العليا في الكويت حكما بسجن مسؤول سابق في بلدية العاصمة لمدة عشر سنوات بتهمة الانضمام الى تنظيم داعش والقتال في صفوفه في سوريا والعراق.

كما دانت المحكمة المسؤول السابق، بحسب تفاصيل الحكم الذي لم يكشف هويته، بتهمة دعوة اخرين للانضمام الى التنظيم، وامرت ايضا بتغريمه مبلغ 30 الف دولار ضمن حكم نهائي لا يمكن للمحكوم ان يستأنفه.

وسبق ان اصدرت محاكم الكويت احكاما بالسجن لفترات مختلفة بحق اعضاء في تنظيم داعش وممولين له ومتعاطفين معه.