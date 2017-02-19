شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الإثنين 20 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
بتحلى الحياة
18:30
بتحلى الحياة
القائمة
أخبار دولية
19 شباط 2017
 مشاركة
 مشاركة

حفر خندق حول الرمادي لمنع تسلل الارهابيين

publishing date: 19/02/2017 10:34:31
episodes
حفر خندق حول الرمادي لمنع تسلل الارهابيين
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

بدأت القوات العراقية في محافظة الانبار، غرب بغداد، حفر خندق جنوب مدينة الرمادي لمنع تسلل عناصر تنظيم داعش، حسبما افادت مصادر امنية ومحلية.

 

ويمتد الخندق مسافة 45 كيلومترا بعمق متر ونصف المتر الى جانب ساتر ترابي بارتفاع متر ونصف كذلك، ويطوق المدينة (100 كلم غرب بغداد) من الجنوب والجنوب الغربي.

 

 واكد اللواء الركن محمود الفلاحي "أهمية انشاء هذا الخندق والساتر، لمنع تسلل الإرهابيين والانتحاريين والمفخخات من الصحراء الى مدينة الرمادي".

 

واضاف "سيتم نشر قوات من الجيش وابناء العشائر على امتداد الساتر لتأمين حمايته ومنع تسلل الارهابيين".

 

الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact