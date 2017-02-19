حفر خندق حول الرمادي لمنع تسلل الارهابيين

بدأت القوات العراقية في محافظة الانبار، غرب بغداد، حفر خندق جنوب مدينة الرمادي لمنع تسلل عناصر تنظيم داعش، حسبما افادت مصادر امنية ومحلية.

ويمتد الخندق مسافة 45 كيلومترا بعمق متر ونصف المتر الى جانب ساتر ترابي بارتفاع متر ونصف كذلك، ويطوق المدينة (100 كلم غرب بغداد) من الجنوب والجنوب الغربي.

واكد اللواء الركن محمود الفلاحي "أهمية انشاء هذا الخندق والساتر، لمنع تسلل الإرهابيين والانتحاريين والمفخخات من الصحراء الى مدينة الرمادي".

واضاف "سيتم نشر قوات من الجيش وابناء العشائر على امتداد الساتر لتأمين حمايته ومنع تسلل الارهابيين".