الولايات المتحدة تريد "انطلاقة جديدة" للعلاقات مع تركيا

ابلغ نائب الرئيس الاميركي مايك بنس رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم ان ادارته ترغب في "انطلاقة جديدة" للعلاقات بين انقرة وواشنطن، بحسب ما اوردت وسيلة اعلام تركية.

من جانبه قال يلديريم ان تسليم الداعية التركي فتح الله غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة "سيفتح صفحة جديدة" في علاقات البلدين، بحسب قناة "ان تي في" .

وجاء في بيان للبيت الابيض ان بنس جدد خلال اجتماعه بيلديريم تاكيد التزام الولايات المتحدة تجاه تركيا باعتبارها شريكا استراتيجيا وحليفا ضمن الحلف الاطلسي.

واضاف البيان "ان المسؤولين بحثا ايضا سبل تسريع جهودنا المشتركة لدحر" تنظيم داعش.