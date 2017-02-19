سبلين بات عنوانًا كبيرًا للتلوث والأمراض الصدرية

نفذت مجموعة من الناشطين في بلدة برجا والجوار وقفة احتجاجية في البلدة، على الجهة المقابلة لكسارات معمل ترابة سبلين، "رفضا لمعامل الموت ومحارق النفايات والمكبات العشوائية المنتشرة على أطراف البلدة"، في حضور عدد من اعضاء المجلس البلدي لبرجا وناشطين.

وأكد المتحدث باسم المعتصمين جمال ترو أن "هذه الوقفة الاحتجاجية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، بل هي سلسلة من التحركات المستقبلية، التي ستكون في وجه معامل الموت والمحارق، التي تهدد صحتنا وصحة كل الأبناء منطقة إقليم الخروب".

وأشار إلى أن "الهدف من التحرك هو إيصال عدة رسائل أبرزها: رسالة لأبناء منطقة إقليم الخروب للانتفاضة على الواقع المرير الذي يعيشونه، والضغط على المسؤولين بشتى الوسائل"، مطالبا السياسيين ونواب المنطقة والبلديات والاحزاب بـ"الضغط على الدولة لشمل إقليم الخروب بخطة النفايات"، معتبرا أن "الإقليم تتم معاقبته".