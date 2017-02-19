من وزير خارجية... الى استاذ!

وزير الخارجية الاميركية السابق "جون كيري" كان عاطلا عن العمل منذ انتهاء ولاية الرئيس باراك اوباما .ولكن كيري وجد وظيفة جديدة اخيرا في جامعته Yaleحيث قرر ان يعمل كاستاذ اضافة الى استضافته برنامج جامعي يحمل عنوان Kerry Initiative حول التحديات العالمية، وذلك في العام المقبل.

وبذلك يتحول عمل كيري من وزير للخارجية الى استاذ !