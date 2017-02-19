شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الإثنين 20 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
بتحلى الحياة
18:30
بتحلى الحياة
القائمة
زاوية المراسلين
19 شباط 2017
 مشاركة
 مشاركة

من وزير خارجية... الى استاذ!

publishing date: 19/02/2017 14:08:49
episodes
من وزير خارجية... الى استاذ!
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

وزير الخارجية الاميركية السابق "جون كيري" كان عاطلا عن العمل منذ انتهاء ولاية الرئيس باراك اوباما .ولكن كيري وجد وظيفة جديدة اخيرا في جامعته Yaleحيث قرر ان يعمل كاستاذ اضافة الى استضافته برنامج جامعي يحمل عنوان Kerry Initiative  حول التحديات العالمية، وذلك في العام المقبل.

وبذلك يتحول عمل كيري من وزير للخارجية الى استاذ !

 
الإعلان

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact