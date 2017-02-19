شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الإثنين 20 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
بتحلى الحياة
18:30
بتحلى الحياة
القائمة
تقارير نشرة الاخبار
19 شباط 2017
 مشاركة
 مشاركة

الانفصام اللبناني

publishing date: 19/02/2017 14:27:18
episodes
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

فظيعٌ هذا التفاوت في لبنان إلى حد الإنفصام ... بلدٌ قادرٌ على مواجهة إسرائيل والتلويحِ بردّ الصاع صاعين ، وهو غير قادر على مواجهة " زعران الفجر " يزرعون الرعب في شارع الكسليك ويروِّعون سكانه ورواده من الساهرين ... فظيعٌ هذا التفاوت في لبنان ... بلدٌ قادرٌ على ملء الفراغ في الموقع الرئاسي لكنه عاجز ، حتى إشعار آخر ، عن إيجاد قانونِ انتخابات يعدُل بين مليون ونصف مليون ناخب وسبعَ عشرة طائفة ... بلدٌ قادر على الصرف على القاعدة الإثني عشرية ، إثنتي عشرة سنة ، لكنه عاجز عن إقرار موازنة من دون إرهاق الطبقتين الوسطى والفقيرة ... بلدٌ قادرٌ على رمي النفايات اينما كان, لكنه عاجزٌ عن إيجاد معالجة بيئية تُنهي هذه الدوامة التي أصبح عمرها أربعةً وعشرين شهرًا ... بلدٌ يهدِم في خمس ساعات جسرًا حيويًا يشكِّل المتنفس بين وسط المتن الشمالي والساحل ، ويبقى خمسةَ اعوام يفكِّر في كيفية بناء جسرٍ بديل . جسر جل الديب أُزيل في مطلع 2012 ، واليوم في مطلع 2017 يُنفَض الغبار عن ملف بناء جسر جديد .

 
الإعلان

إذا كنتم عاجزين عن التوصل إلى قانون جديد للإنتخابات النيابية ، وإذا كنتم عاجزين عن التوصل إلى وضع موازنة عام 2017 ، فهل انتم عاجزون أيضًا عن وضعِ حدٍّ " لِكَم أزعر " يُنفِّذون بين الحين والآخر " غزوة الكسليك " ؟

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact