مقتل شرطي واصابة 31 بجروح بانفجار في بوغوتا

أكثر من 5 اشخاص قتلوا
ترامب أعلن هذه التسمية في تصريح صحافي
البرلمان لمين؟؟
السيناتور روبرت كوركر
مجموعة من الصور التي توثّق لحظة تعرض نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان للسرقة داخل غرفة الفندق تحت تهديد السلاح في باريس
قتل شرطي واصيب 31 شخصا بجروح في انفجار وقع في بوغوتا، كما اعلن رئيس بلدية العاصمة الكولومبية.
ودان انريكي بينالوسا مقتل الشرطي جون هيريرا، مشيرا الى اصابة "31 شخصا بجروح بينهم اثنان اصابتهما خطيرة".
واضاف ان الانفجار ناجم عن عبوة يدوية الصنع تم تفجيرها.
ووقع الانفجار قرب سانتامارينا حيث استؤنفت مصارعة الثيران في كانون الثاني بعد تعليقها لاربع سنوات ما اثار احتجاجات.