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19 شباط 2017
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مقتل شرطي واصابة 31 بجروح بانفجار في بوغوتا

publishing date: 19/02/2017 15:14:23
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مقتل شرطي واصابة 31 بجروح بانفجار في بوغوتا
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قتل شرطي واصيب 31 شخصا بجروح في انفجار وقع في بوغوتا، كما اعلن رئيس بلدية العاصمة الكولومبية.

 

ودان انريكي بينالوسا مقتل الشرطي جون هيريرا، مشيرا الى اصابة "31 شخصا بجروح بينهم اثنان اصابتهما خطيرة".

 

واضاف ان الانفجار ناجم عن عبوة يدوية الصنع تم تفجيرها.

    

ووقع الانفجار قرب سانتامارينا حيث استؤنفت مصارعة الثيران في كانون الثاني بعد تعليقها لاربع سنوات ما اثار احتجاجات.

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