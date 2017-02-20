أسرار الصحف 20 - 02 - 2017

النهار:

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المستقبل:

اللواء:

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البناء:

*سجّل استعجال الخارجية في الرد على سيغريد كاغ وغياب الوزارة عن التعليق على كلام السيد نصرالله تجاه السعودية والإمارات.*استاء مناصرو الكتلة الشعبية في زحلة من عدم زيارة وزير الاعلام دارة الوزير الراحل الياس سكاف وعدم الاتصال برئيسة الكتلة خلال زيارته عاصمة البقاع.*لم تعرف بعد أسباب استبعاد ممثل "اللقاء الديموقراطي" من الوفد الرسمي الى مصر والأردن ولم يجب أحد على اعتراض النائب جنبلاط.*يؤكد متابع قرب تأسيس شركة ثالثة للاتصالات في لبنان رغم أن ملكية الشركتين تعود الى الدولة.*يقال إن الاجتماعات والاتصالات الروسية - الإيرانية تكثّفت في الآونة الأخيرة لدرس كيفية التعامل مع القرار الأميركي الأخير بالتدخّل برّياً في الحرب السورية وكيف ستتعامل طهران مع هذا التطوّر.*لم يحصل توافق بين المراجع المعنية على التعيينات الأمنية حتى الآن، فيما تنصح دوائر خارجية عدم تنفيذ أي تغييرات في القيادات الحالية، لضرورات المواجهة المستمرة ضد الإرهاب!*تردّد أن أوّل صاروخ سيطلق على الأهداف الإسرائيلية في حال حصول حرب جديدة سيحمل اسم مسؤول لبناني كبير!*اعتبرت أوساط دبلوماسية أن استدعاء المندوبة الأممية سيغريد كاغ إلى الخارجية اللبنانية يُؤكّد تمسك العهد الجديد بالموقف الذي أدلى به رئيس الجمهورية بالنسبة لشرعية سلاح "حزب الله"!*أشار أحد النواب الشماليين إلى أنّ محاولات إقناع شخصية مستقلّة بارزة للتّرشح مجدداً ما زالت قائمة لأنها تعطي قيمة مضافة لأيّ لائحة تكون فيها.*اعتبرت مرجعية روحية أنّ فوز أيّ مرشح للإنتخابات الفرنسية سيكون له الوقع نفسه على المسيحيين ولبنان على اعتبار أنّ لبنان يدخل في وجدان كلّ فرنسيّ.*تمنّى مرجع بارز على مرجع آخر التدخّل لحلّ أزمة صامتة قبل أن تنفجر بينه وبين مرجع ثالث بسبب الاختلاف في الموقف من ملف حساس مطروح حالياً للحسم، فلم يلقَ تجاوباً مع طلبه.*وصفت أوساط سياسية تخويف بعض الجهات الحزبية بوجود توجه إلى عقد مؤتمر تأسيسي لأجل إطاحة اتفاق الطائف واستبدال المناصفة بين المسلمين والمسيحيين بأنه مجرد "فزّاعة" تهدف إلى شدّ عصب طائفي ومذهبي لا أكثر لأسباب عدة أبرزها أن لا أحد طالب بشكل رسمي بالمؤتمر التأسيسي، كما أنّ هناك أموراً أقلّ تعقيداً بكثير من المؤتمر لم يتمّ التوافق عليها حتى الآن، إضافة إلى عدم جدية الخوف من المثالثة، إذ انّ الأخيرة تحققت بمجرد رفع "الطائف" مدة ولاية رئيس المجلس النيابي إلى أربع سنوات.