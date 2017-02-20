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حال الطقس
منذ 15 ساعة
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استمتعوا بالطقس المشمس...

publishing date: 20/02/2017 03:03:43
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لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط يتأثر بمرتفع جوي يؤدي الى استقرار بالأحوال الجوية في لبنان في الأيام المقبلة.
 
_الاثنين: طقس مستقر مشمس عموما يتخلل الأجواء بعض السحب العالية واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٩ و ١٨ درجة

_الثلاثاء : طقس مستقر مشمس عموما واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٠ و ١٨ درجة
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_الأربعاء: طقس مستقر غائم جزئيا واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٠ و ١٨ درجة
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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