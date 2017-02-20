استمتعوا بالطقس المشمس...

لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط يتأثر بمرتفع جوي يؤدي الى استقرار بالأحوال الجوية في لبنان في الأيام المقبلة.

_الاثنين: طقس مستقر مشمس عموما يتخلل الأجواء بعض السحب العالية واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ٩ و ١٨ درجة



_الثلاثاء : طقس مستقر مشمس عموما واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٠ و ١٨ درجة

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_الأربعاء: طقس مستقر غائم جزئيا واستقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٠ و ١٨ درجة