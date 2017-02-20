مبيعات الاسلحة في اعلى مستوى لها منذ الحرب الباردة

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بلغت مبيعات الاسلحة في العالم اعلى مستوى لها منذ الحرب الباردة في السنوات الخمس الاخيرة بسبب ارتفاع الطلب في الشرق الاوسط وآسيا، بحسب ما افاد المعهد الدولي لابحاث السلام في ستوكهولم الاثنين.فبين 2012 و2016 استحوذت منطقة آسيا واوقيانوسيا على 43 بالمئة من الواردات العالمية من الاسلحة التقليدية من ناحية الحجم، بارتفاع بنسبة 7,7 بالمئة مقارنة بالفترة بين 2007 و2011، بحسب المعهد.وكانت حصة آسيا واوقيانوسيا من الواردات العالمية اكثر بقليل (44 بالمئة) بين 2007 و2011.وقفزت واردات دول الشرق الاوسط ودول الخليج العربية من 17 بالمئة الى 29 بالمئة، متقدمة بفارق كبير على اوروبا (11 بالمئة) التي شهدت تراجعا سبع نقاط، والاميركيتين (8,6 بالمئة) متراجعة 2,4 نقطة، وافريقيا (8,1 بالمئة) متراجعة 1,3 نقطة.وحلت السعودية ثانية في مستوى استيراد الاسلحة في العالم في هذه السنوات (زيادة بنسبة 212 بالمئة)، بعد الهند التي لا تملك، خلافا للصين، انتاجا وطنيا للاسلحة بمستوى عال.وفي مجال الصادرات احتفظت الولايات المتحدة بالمرتبة الاولى ب33 بالمئة من سوق الاسلحة (زيادة 3 نقاط) امام روسيا (23 بالمئة من السوق وزيادة نقطة واحدة) ثم الصين (6,2 بالمئة وزيادة 2,4 نقطة) وفرنسا (6 بالمئة وتراجع 0,9 بالمئة) والمانيا (5,6 بالمئة وتراجع 3,8 نقاط).وتستحوذ هذه الدول الخمس على نحو 75 بالمئة من صادرات الاسلحة الثقيلة في العالم.