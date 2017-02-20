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نحو الفي ارهابي لا يزالون في غرب الموصل

publishing date: 20/02/2017 06:37:00
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نحو الفي ارهابي لا يزالون في غرب الموصل
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أعلن وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس لدى وصوله الى بغداد ان الولايات المتحدة لا تسعى لنهب احتياطي النفط العراقي، في محاولة لتخفيف قلق الشركاء العراقيين من ملاحظات ابداها الرئيس دونالد ترامب.
واكد ماتيس "كلنا في اميركا بشكل عام دفعنا لقاء الغاز والنفط، وانا على يقين اننا سنواصل القيام بذلك في المستقبل". واضاف "نحن لسنا موجودين في العراق للاستيلاء على نفط احد".
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الى ذلك، افاد مسؤول في الاستخبارات الاميركية ان نحو الفي مقاتل من تنظيم داعش لا يزالون في غرب الموصل الذي بدأت القوات العراقية الاحد هجوما لاستعادته.

 

وذكر الجيش العراقي في بيان أن القوات العراقية التي تدعمها الولايات المتحدة وصلت إلى محيط مطار الموصل بعد طرد مقاتلي تنظيم داعش من تل قريب.
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