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بدء محاكمة 47 شخصا متهمين بمحاولة اغتيال اردوغان

publishing date: 20/02/2017 06:03:38
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بدء محاكمة 47 شخصا متهمين بمحاولة اغتيال اردوغان
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بدأت الاثنين في موغلا بغرب تركيا محاكمة 47 شخصا يشتبه بانهم حاولوا اغتيال الرئيس رجب طيب اردوغان في احد الفنادق على ساحل بحر ايجه خلال محاولة الانقلاب في منتصف تموز الماضي.
   
ومثل 44 متهما موقوفون احتياطيا في حين يحاكم الثلاثة الاخرون الذين تتم ملاحقتهم غيابيا.
    
واقتادت قوات الامن المتهمين الذين ارتدى بعضهم بدلات امام كاميرات التلفزة وعلى وقع صيحات استهجان اطلقها الحاضرون.
 

وأعلنت وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء ان تركيا عزلت 227 آخرين من القضاة وممثلي الادعاء ضمن التحقيقات في محاولة الانقلاب في تموز الماضي، الأمر الذي يعني أنه تمت إقالة قرابة أربعة آلاف من القضاة الآن.

  

واحتجزت السلطات التركية أو أقالت أو عزلت أكثر من مئة ألف شخص من الشرطة والجيش والمؤسسات الحكومية والقضاء وجهات أخرى منذ المحاولة الفاشلة للاشتباه بصلاتهم بفتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.


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