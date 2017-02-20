بدء محاكمة 47 شخصا متهمين بمحاولة اغتيال اردوغان

أكثر من 5 اشخاص قتلوا
ترامب أعلن هذه التسمية في تصريح صحافي
البرلمان لمين؟؟
السيناتور روبرت كوركر
مجموعة من الصور التي توثّق لحظة تعرض نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان للسرقة داخل غرفة الفندق تحت تهديد السلاح في باريس
وأعلنت وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء ان تركيا عزلت 227 آخرين من القضاة وممثلي الادعاء ضمن التحقيقات في محاولة الانقلاب في تموز الماضي، الأمر الذي يعني أنه تمت إقالة قرابة أربعة آلاف من القضاة الآن.
واحتجزت السلطات التركية أو أقالت أو عزلت أكثر من مئة ألف شخص من الشرطة والجيش والمؤسسات الحكومية والقضاء وجهات أخرى منذ المحاولة الفاشلة للاشتباه بصلاتهم بفتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.